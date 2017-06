Langenstein Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Bei einem Brand in Langenstein im Harz ist ein Einfamilienhaus in der Nacht zu Montag unbewohnbar geworden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach war das Feuer gegen 2:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in der Küche des Hauses ausgebrochen. Vier Menschen brachten sich in Sicherheit, zwei von ihnen wurden zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.