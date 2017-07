Verfallene Häuser Gebäude in Magdeburg eingestürzt

Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ist am Montagmorgen ein leerstehendes Haus eingestürzt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, stürzte das Haus nach innen in sich zusammen. Die Feuerwehr war mit einem Bagger im Einsatz, um die Trümmer in der Gröperstraße unweit des Bahnhofs Neustadt zu beseitigen. Verletzt wurde durch den Einsturz niemand.