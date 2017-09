Es ist herbstlich geworden in Sachsen-Anhalt. Sturmtief "Sebastian" bestimmt auch weiterhin das Wetter. Das Tief hat sich nach Informationen des MDR-Wetterstudios aber abgeschwächt. Nach dem starken Wind am Mittwoch wird es am Donnerstag demnach vor allem nass. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor Orkanböen aufgehoben.

Dramatisch ist die Lage in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung des MDR-Wetterstudios am Donnerstag nicht. In der Mitte und im Süden des Landes werde aber einiges an Regen herunter kommen. In der Altmark könne sich dagegen sogar die Sonne zeigen. Für Freitag erwarten die Meteorologen, dass sich die Lage weiter beruhigt.