Der Hermes-Versand in Haldensleben will hunderte neue Jobs schaffen. Betriebsleiter Andreas Hennig sagte dem MDR, in diesem Jahr seien 500 zusätzliche Stellen geplant. Einige davon sollten auch mit Flüchtlingen besetzt werden. Etwa 50 Zuwanderer plant die Firma in diesem Jahr einzustellen. Damit habe das Unternehmen bereits gute Erfahrungen gemacht.