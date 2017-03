Wochen nach dem Fund von zwei Cent in der Bundesbank-Filiale in Magdeburg bleibt der Besitzer unbekannt. Das bestätigte das Kreditinstitut dem MDR. Bis Montag habe niemand ausreichend nachweisen können, dass ihm das Geld gehört. Damit ist die Frist der Fundsache verstrichen und die Bank wird das Geld behalten.

Die Münze wird in unseren Tresor wandern, wird ausgebucht zugunsten der Bank – weg von der Fundsache, hin zur unerwarteten Einnahme. Und wird im Zweifelsfall dann in unserer Gewinn- und Verlustrechnung, wenn sie das denn im nächsten Jahr so ausweist, an den Finanzminister gehen.

Der Fall der herrenlosen zwei Cent hatte deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Grund ist die besondere Sorgfalt, die die Bundesbank-Mitarbeiter in Magdeburg an den Tag gelegt hatten: Für die zwei Cent – es ist unklar, ob in einer oder in zwei Münzen – wurde eigens ein offizieller Aushang mit Unterschriften angefertigt. Ein Foto davon verbreitete sich tausendfach im Netz. Viele Nutzer reagierten mit Unverständnis, ob sich der Aufwand für zwei Cent wirklich lohne. Andere hielten die Angelegenheit für einen Scherz. Jedoch: "Es war kein Gag von uns, sondern es ist einfach ein ganz normaler Aushang, der sich bei jeder Fundsache so ergeben hätte", kommentierte Bank-Sprecher Dirk Gerlach den Fall abschließend.