Die Tafel in Magdeburg stellt einen Tafelpass für Bedürftige aus. Diesen Pass erhalten Inhaber des Magdeburg-Passes sowie Menschen, die Leistungen der Grundsicherung oder Arbeitslosengeld ΙΙ beziehen. Die Dauer des Tafelpasses richtet sich nach dem Ausstellungszeitraum des vorgelegten Bescheids. Laut dem Bundesverband Deutsche Tafel erhalten nur bedürftige Menschen Unterstützung.

Mehrheitlich nutzen Alleinerziehende, Rentner und Menschen mit Flüchtlingshintergrund das Angebot der Tafel. Laut Alexandra Rießler, Geschäftsführerin des Trägers der Magdeburger Tafel, ist es falsch zu behaupten, größtenteils kämen Flüchtlinge. Oft entstehe dieser Eindruck, da Geflüchtete gemeinsam mit ihrer Familie zur Tafel kämen, so Rießler.

In Magdeburg zählt seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr das Motto: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst." So sollen lange Schlangen vermieden werden. Die Magdeburger Tafel verteilt die Lebensmittelkisten per Losverfahren. Diese werden täglich von Mitarbeitern gepackt und mit einer Nummer gekennzeichnet. Wer zur Tafel kommt, zieht eine Nummer und erhält die entsprechende Kiste. Die vorhandenen Lebensmittel werden gleichmäßig verteilt.