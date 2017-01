Nach Tumulten an Uni Magdeburg Professoren fordern Konsequenzen

Am vergangenen Donnerstag war es bei der Veranstaltung der "Campus Alternative" zu Tumulten gekommen. Es sollte in einem Vortrag um "Geschlechterforschung" gehen, auch der AfD-Landeschef André Poggenburg sollte sprechen. Es gab lautstarken Protest, ein Böller flog in Richtung Podium und es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Seitdem ist auch eine Debatte darüber entbrannt, wie politischer Streit an der Universität aussehen sollte und wie Tumulte dieser Art künftig verhindert werden könnten.