Hochwasser am Donnerstag Drei Harz-Orte kämpfen gegen Wasser

Vielerorts entspannte sich am Donnerstag die Hochwasser-Situation. Nicht so im Wernigeröder Ortsteil Silstedt. Dort waren die Kameraden bereits den zweiten Tag in Folge im Einsatz. Der Deich war an einer Seite etwas abgebrochen und drohte weiter abgespült zu werden. Am Abend bekamen die Einsatzkräfte Unterstützung von der Bundeswehr. Mit zwei Hubschraubern wurden Big-Bags, mit Sand gefüllte Säcke, auf den beschädigten Deich geworfen. Gegen 21 Uhr wurdedie Stabilisierung des Deichs beendet.

Laut stellvertretendem Stadtwehrleiter von Wernigerode, Marco Söchting, war aus Sicherheitsgründen eine vom Wasser freigelegte Gasleitung abgestellt worden. Dadurch war Wernigerodes Ortsteil Minsleben für einige Stunden von der Gasversorgung abgeschnitten. Bereits am Mittwoch war nach einem Deichbruch das Unterdorf von Silstedt überschwemmt worden. Straßen und Häuser standen unter Wasser.

Harsleben: „Der Ort läuft voll"

In Harsleben süd-östlich von Halberstadt steht im halben Ort das Wasser immer noch kniehoch. Der sonst sehr harmlose Goldbach war über die Ufer getreten und hatte die Bewohner völlig überrascht. "Hier läuft das Wasser zusammen, das die letzten Tage bei uns von den Bergen runtergekommen ist", sagte Kai-Uwe Lohse, Leiter der Einsatzstelle beim Landkreis Harz. Der Ort laufe voll.

Mitarbeiter der DLRG haben Bewohner und Hunde in Harsleben retten müssen. Bildrechte: dpa Ein DLRG-Wasserrettungszug unterstützte die Feuerwehr und transportierte Sandsäcke per Schlauchboot. Tiefergelegene Häuser wurden evakuiert und die Bewohner und Haustiere in Sicherheit gebracht. Hans-Werner Uhlmann, stellvertretender Leiter des Landesbetriebes für Hochwasserschutz, konnte sich die Lage in Harsleben nicht erklären. Sie untersuchten die Situation vor Ort und stünden in engem Kontakt mit der Staatskanzlei.



Am Donnerstag wolle man damit beginnen, das Wasser abzupumpen. Das gab Einsatzleiter Steffen Teuke bekannt. Der Pegel sei zwar gesunken, allerdings nicht so wie gewünscht. Am Abend hatte es erneut geregnet.

Hochwasser in Langenstein ein Jahrhundertereignis

In der Nacht zum Donnerstag trat auch in Langenstein, ein Nachbarort von Harsleben, der Goldbach über die Ufer. Am Ölmühlenteich drohte außerdem eine Mauer zu brechen. Nach Angaben der Feuerwehr weichten die Wassermassen einen Hang durch. "Wir haben das Problem, dass dieser Hang durchaus abzurutschen droht. Auf diesem Hang stehen einige Wohnhäuser," sagte Wehrleiter Thomas Dittmer.