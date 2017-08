Sachsen-Anhalts Landesregierung hat nach dem jüngsten Hochwasser im Harz erste Hilfen beschlossen. Das Wasser hatte in der letzten Juliwoche Millionenschäden angerichtet. Wie Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, haben Kommunen und Privathaushalte bereits Schäden in Höhe von gut 10,6 Millionen Euro gemeldet.

Die Landesregierung stellt den Betroffenen im Harz mehrere Hilfen in Aussicht. So soll es unter anderem eine einmalige Soforthilfe in Höhe von 500 Euro pro Person geben. Pro Haushalt seien es höchstens 2.500 Euro. Privathaushalte können das Geld nach Angaben von Haseloff beantragen, wenn die Schäden bei mindestens 5.000 Euro liegen. Das Geld soll über den Katastrophentopf des Landes zur Verfügung gestellt und solidarisch aus dem Gesamthaushalt aller Ressorts getragen werden. Auch die Kommunen können nach Angaben der Staatskanzlei finanzielle Unterstützung bekommen.