Aschersleben Hund im Klassenzimmer

Aufmerksam verfolgt Therapiebegleithund Lizzy das Unterrichtsgeschehen in einer Klasse an der freien Sekundarschule Adam Olearius in Aschersleben. Wird es ihr zu laut, wuselt sie umher, legt die Ohren an. Das merken auch die Kinder — und nehmen Rücksicht, werden konzentrierter. Eine Schülerin sagt: "Wenn man Lizzy streichelt wird man auch ganz ruhig." Lizzy fungiert als eine Art Hilfslehrer. Auf Kommando der Kinder stupst sie deshalb auch mal einen Würfel mit Englischaufgaben durch die Klasse.