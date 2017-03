Ein Jahr nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sieht die Industrie- und Handelskammer Magdeburg die Wirtschaftspolitik der schwarz-rot-grünen Landesregierung auf einem guten Weg. IHK-Präsident Klaus Olbricht sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind auch deshalb zufrieden, weil viele Forderungen aus der Wirtschaft in die Koalitionsverhandlungen eingeflossen sind."

Nicht vergessen werden dürfen, Olbricht zufolge, auch andere wichtige Infrastrukturmaßnahmen, beispielsweise der Lückenschluss der A14 in Richtung Norden. Im Koalitionsvertrag sei beschlossen worden, dass die A14 komme und zwar so schnell wie möglich. "Es liegt nun an der Landesregierung, dass überall auch möglichst schnell Baurecht geschaffen wird", so Olbricht.