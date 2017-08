Verkehrs-Chaos! Knapp 20.000 erwartete Besucher! Eine Stadt, die sich für die kommenden Tage im gefühlten Ausnahmezustand befindet! Hier geht es nicht um ein Festival oder eine große Demo – die Rede ist von der Eröffnung des blau-gelben, schwedischen Möbelhauses in Magdeburg. Und davon, was IKEA, die Stadt und die Bürger von dem heutigen Tag erwarten. Aber wie kann es sein, dass die Eröffnung eines Möbelhauses eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt? Und wie sieht der IKEA-Wahnsinn zum Start aus? Diesen Fragen möchte ich nachgehen.

Ruhe am Morgen

Es herrscht noch Morgendämmerung, als ich mich ins Auto setze. Die Uhr zeigt 6:20 Uhr und die Stadt erwacht erst langsam aus der Nachtruhe. Je näher ich dem Gelände des ehemaligen Milchhofs komme, desto gespannter bin ich, ob und wo mich ein Stau erwarten wird. Eine erste Überraschung, als ich eine Straßenbahn der Linie 1 überhole, dessen Endhaltestelle seit kurzem den Namen "IKEA" trägt. Denn die Bahn ist fast leer, nur ein paar noch verschlafen aussehende Schüler sitzen in ihr.

Seit im Sommer 2015 offiziell bekanntgegeben wurde, dass das Möbelhaus in die Landeshauptstadt kommt, lag ein Gefühl zwischen Vorfreude und Erwartung in der Luft. Mehr als 10 Jahren geisterte das Gerücht umher, dass Magdeburg ein eigenes Einrichtungshaus bekommen soll. Jetzt ist es soweit und die Vorbereitungen sind groß. Ein Feld wurde extra für 3.500 Ausweichparkplätze gemietet, ein Shuttle-Service eingerichtet und für die ersten Tage sind in drei Schichten 50 Veranstaltungsordner im Einsatz.

Große Erwartungen, die jedoch schnell verpuffen, als ich um 6:40 Uhr in die IKEA-Einfahrt biege. Der Parkplatz ist noch geschlossen. Zwei Mitarbeiter sind die einzigen Personen, die über den verwaisten Platz wandern, um ihn vor der Eröffnung vom letzten Müll zu befreien. Ich hatte eine Schlange vor dem Eingang erwartet. Menschen, die sich mit Kaffee und Campingstühlen auf stundenlanges Warten rüsten würden – die Apple-Fans des Möbelsegments. Wen ich aber stattdessen vorfinde, ist Hans-Joachim Schach, der an der Absperrung vor der Eingangstür lehnt.

Hans-Joachim Schach war der Erste, der am Morgen wartete. Bildrechte: MDR/Florian Leue Währenddessen geht die Sonne auf und taucht das Gelände in ein warmes, orangenes Licht. Es ist 7 Uhr, noch drei Stunden bis zur offiziellen Eröffnung. Hans-Joachim Schach ist 65 Jahre alt, hat sich extra aus Schönebeck auf den Weg gemacht und wartet bereits seit 6:15 Uhr. Allerdings nicht aus eigenen Stücken – er will für eine Bekannte etwas holen. Er selbst wäre sonst nicht jetzt schon hier.

Immer wieder kommen nun Menschengruppen an, doch entpuppen sie sich als Mitarbeiter, die sich auf ihren ersten, offiziellen Arbeitstag vorbereiten. Offiziell, da IKEA-FAMILY-Mitglieder bereits vor zwei Tage an einem Pre-Shopping teilnehmen konnten. Zu dieser Generalprobe kamen 4.000 Besucher.

Doreen Schaller und Silke Becker haben sich Proviant zum Warten mitgebracht. Bildrechte: MDR/Florian Leue Doch von diesen Massen fehlt um 7:15 Uhr noch jede Spur. Allerdings haben es sich jetzt zwei Damen am Eingang gemütlich gemacht. Doreen Schaller und Silke Becker sind gut ausgerüstet, haben ein kleinen Picknickkorb mitgebracht und überbrücken die Zeit mit Kaffee aus der Thermoskanne und kleinen Snacks. Ein wenig enttäuscht sind sie dann aber schon, als sie merken, dass sie nicht die Ersten sind. Silke hat sich extra freigenommen für heute, möchte sich aber nur Kleinigkeiten und keine größeren Möbel holen. Die beiden Magdeburgerinnen freuen sich darüber, dass IKEA nun auch in ihrer Stadt ist. Obwohl sie es auch schade finden, dass man nicht mehr in andere Städte fahren muss, da das für sie immer ein schöner Tagesausflug gewesen ist.

Die Luft ist unangenehm schwül. Vermutlich ein Vorbote des angekündigten Regens. Vor dem Eingang bildet sich jetzt eine erste Menschenmenge. Bunt durchmischt, von jung bis alt. Mitarbeiter verteilen Wasser, das sie aus Kanister von ihrem Rücken abfüllen. Gegen 8 Uhr macht sich ein erster, kurzer Stau an der Einfahrt bemerkbar. Allerdings nur wenige Autos und keine Massen, die die hauseigenen 1.300 Parkplätze belegen würden. Und auch die Menschentraube löst sich schnell auf, da es sich bei einem Großteil von ihr um geladene Gäste und Pressevertreter handelt, die um 8:30 Uhr zum Eröffnungsfrühstück dürfen.

Endlich muss ich nicht mehr nach Hannover Janine Hahn, Besucherin zur Eröffnung

Langsam frage ich mich: Wird die Eröffnung etwa ein Flop? War die Berichterstattung im Vorfeld womöglich so abschreckend, dass viele einfach gar nicht kommen wollen? Doch bis 9 Uhr muss ich diese Ahnung selbst revidieren. Der Parkplatz ist zwar immer noch eher halb leer als halb voll, aber nach und nach kommen immer mehr Menschen an. Es bildet sich sogar die erwartete Schlange, die IKEA die vermutlich erhofften PR-Bilder bringt.

Steffi Machalz, Stefanie Thiele und Janine Hahn (v.l.) haben sich lange auf die Eröffnung gefreut. Bildrechte: MDR/Florian Leue Direkt vor dem Eingang treffe ich auf Janine, Stefanie und Steffi. Vor allem die 31-jährige Janine hat sich lange auf den Tag gefreut. Endlich muss sie nicht mehr extra nach Hannover fahren. Allein das reicht aus, um den IKEA-Fan in freudige Stimmung zu versetzen. Um hier sein zu können, hat sie sich den Morgen bewusst freigehalten.

Gegen 9:20 Uhr bin ich dann selbst überrascht: In kürzester Zeit hat sich eine lange Schlange gebildet, die sich über eine Länge von 300 Meter erstreckt. Vorbildlich in Zweier- und Dreierreihen harren die Menschen dort in der schwül-warmen Hitze aus. Auch in der Vorhalle tut sich nun etwas. Hektisches Gewusel. Ein Kinderchor singt Lieder für die Gäste, die schon um 8:30 Uhr hinein durften.