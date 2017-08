Ikea-Eröffnung Wie viele Möbel Magdeburg braucht

Die Eröffnung der IKEA-Filiale in Magdeburg wird von den bereits ansässigen Möbelhäusern aufmerksam beobachtet. Wie wirkt sich das auf den Markt aus und was bedeutet der neue Konkurrent für andere Möbelhäuser?

Tatsächlich ist die Möbel-Verkaufsfläche in Magdeburg nach Zahlen der Handelsberatung BBE in den letzten zehn Jahren gesunken. Zuletzt kamen 314 Quadratmeter Verkaufsfläche auf 1.000 Einwohner. Damit liegt Magdeburg zwar über dem Bundesdurchschnitt von 251 Quadratmetern, aber noch hinter Halle mit rund 416 Quadratmetern.

Mehr Preisdruck und Konkurrenz

Die neue IKEA-Filiale wird die Konkurrenz erhöhen, glaubt Knut Bernsen vom Handelsverband Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach Einschätzung des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt wird eine weitere Möbelansiedlung die Konkurrenz unter den Möbelhäusern erhöhen. "Jeder wird sich überlegen, wie er seine Sortimente schärfen kann, wie er seine Attraktivität steigern kann. Es kann sein, dass besondere Aktionen laufen, dass man noch mal überlegt, wie man sein Haus gestaltet", sagte Landesgeschäftsführer Knut Bernsen MDR SACHSEN-ANHALT. Auch der Preisdruck steige, da gerade Möbelkunden sehr preisbewusst seien. Durch das Internet gebe es allerdings ohnehin schon eine sehr große Preistransparenz, so dass es fraglich sei, ob sich durch den Markteintritt von IKEA am Standort Magdeburg noch einmal so viel verändere. "Es gab ja jetzt schon eine durchaus intensive Wettbewerbslage."

Doch lohnen sich neue Möbelhäuser in Zeiten des zunehmenden Online-Handels noch? Laut Handelsverband Sachsen-Anhalt spielt der stationäre Verkauf noch immer eine große Rolle. Auch wenn der Online-Anteil steigt, liegt er im Möbelsektor erst bei rund sieben Prozent.

Möbelhäuser können auch voneinander profitieren

Und wie sehen andere Möbelhäuser die Ansiedlung eines weiteren Konkurrenten in der Stadt? Poco teilte MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit, dass das Unternehmen einen "lebendigen Wettbewerb" begrüße. Und: Man strebe an, sein Engagement in Magdeburg auszubauen – ob durch eine Modernisierung oder die Eröffnung eines neuen Standortes in der Stadt, sei noch nicht geklärt. Außerdem arbeiteten Poco und IKEA an manchen Standorten wie Köln und Koblenz bereits Tür an Tür und "können sich gegenseitig befruchten."

Auch Knut Bernsen vom Handelsverband Sachsen-Anhalt sieht Vorteile der IKEA-Ansiedlung. Sie steigere die Attraktivität des Möbelstandorts Magdeburg und möglicherweise auch die Kundenfrequenz in den anderen Möbelhäusern: "Man überlegt sich ja, welche Möbel man kauft. Da kann es gut sein, dass man sich die bei den anderen auch anschaut und dann überlegt: Was ist das genau Passende für mich? Und je mehr Kunden aus dem Umland kommen, umso mehr profitiert Magdeburg davon." Das bedeute aber auch, dass vielleicht ein Möbelhändler, der weiter draußen liegt und etwas kleiner ist, darunter leidet.

Stadt muss für hohe Aufenthaltsqualität sorgen

Profitieren wird auf jeden Fall der Kunde, der bei einer Anreise nach Magdeburg nun noch mehr Auswahl hat und vergleichen kann. Ob aber auch die Händler und Gastronomen in der Innenstadt von den möglicherweise zusätzlichen Kundenströmen profitieren, wird sich nach Ansicht von Knut Bernsen erst später zeigen: "IKEA liegt ja nicht unmittelbar in der Innenstadt, sondern in der Nähe eines Einkaufszentrums. Wie sich die Kundenströme entwickeln, muss man sehen. Das hängt aber sicher auch davon ab, von wo die Kunden kommen. Von je weiter weg sie kommen, desto höher ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch die Innenstadt aufsuchen."

Verkehrskonzepte wie die direkte Straßenbahnverbindung vom Möbelmarkt zur Innenstadt könnten dabei helfen. Doch letztlich, so Bernsen, müsse auch die Stadt für eine hohe Aufenthaltsqualität im Zentrum sorgen.

