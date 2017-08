Rückblick IKEA in Magdeburg – Was lange währt

Wenn am Donnerstag das IKEA-Einrichtungshaus in Magdeburg eröffnet wird, liegt ein langer Weg hinter allen Beteiligten. Zwar geisterte der Wunsch und das Gerücht, dass es die schwedische Möbelhauskette in die Landeshauptstadt treiben könnte schon länger in der Stadt herum, aber jahrelang geschah nichts.

Die ersten wirklichen Gespräche über einen Standort in Magdeburg begannen 2005, also vor 12 Jahren. Allerdings scheiterten sie an den damaligen Standortmöglichkeiten. Es konnte kein Gelände gefunden werden, das den Ansprüchen an Lage, Zuschnitt und Größe genügte. Daraufhin passierte ein paar Jahre lang gar nichts, auch wenn IKEA das Interesse an einer Filiale in Magdeburg nie verloren hat.