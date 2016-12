Illegale Silvesterböller Magdeburger Ärzte rechnen mit zahlreichen Verletzten

"Es gibt in jedem Jahr Menschen, die es unbedingt mal versuchen müssen", resümiert der Schweizer. Vor zwei Jahren kostete der Leichtsinn einen Mann das Leben. Er hatte einen größeren Polenböller vor dem Oberkörper explodieren lassen. Ein Splitter drang in den Brustraum, die Kleidung fing Feuer. "Er war bereits tot, als er ins Krankenhaus kam. Der Splitter in der Brust war tödlich."

In den letzten Tagen des Jahres sind Zoll und Polizei verstärkt auf der Suche nach illegaler Pyrotechnik, die in Polen und Tschechien ganzjährig verkauft wird. "Es gibt unverändert viel", resümiert Andreas von Koß, Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt (LKA).

Die sichergestellten Sprengkörper werden laut Andreas von Koß immer größer und gefährlicher. "In einem normalen Polenböller FP3 sind drei Gramm Blitzknallsalz enthalten. Ein russischer Little Joe hat eine Ladung von 150 Gramm." Dabei zünden die Sprengstoffexperten des LKA schon einen FP3 nur mit zusätzlicher Lunte, ein Cipolla mit 40 Gramm Blitzknallsalz lässt von einem Kohlkopf, in dem er detoniert, nichts übrig. "Mit solchen Böllern werden gern auch Zigaretten- oder Fahrausweisautomaten gesprengt", sagt Andreas von Koß. "Auf diese Weise gelangen die Täter an den Inhalt."