MDR SACHSEN-ANHALT: Als EU-Außenbeauftragte waren Sie schon in der ganzen Welt unterwegs. Waren Sie auch schon einmal in Sachsen-Anhalt?

Federica Mogherini: Ich habe Deutschland schon unzählige Male besucht, doch das wird mein erster Besuch in Sachsen-Anhalt. Es ist eine wirkliche Ehre, für diesen Preis nach Magdeburg zu kommen. Ich habe gehört, dass es eine wundervolle Stadt ist und ich freue mich, bald da zu sein.

Was denken Sie, warum bekommen Sie den Kaiser-Otto-Preis?

Es macht mich wirklich demütig, einen Preis zu bekommen, bei dem es um europäische Integration geht. Seit Beginn meines Mandats habe ich fortwährend versucht, das immense Potenzial der Europäischen Union hervorzuheben. Unser Potenzial als Weltmacht: Zusammen sind wir der größte Markt weltweit, der führende ausländische Investor in den meisten Teilen der Erde, der Geber Nummer Eins für humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe und ein globaler Garant für Sicherheit.



Ich glaube stark daran, dass der europäische Einigungsprozess noch nicht beendet ist. Eines meiner Ziele hin zum Ende meines Mandats ist es sicherzustellen, dass alle sechs Partner auf dem Westbalkan wesentliche Schritte hin zu einer Mitgliedschaft in der EU gehen. Schritte, die ihren Weg in Richtung EU unumkehrbar machen.

Lebenslauf Federica Mogherini *1973 in Rom



• studierte Politikwissenschaften an der Sapienza, auch Universität Rom I genannt



• 1999 – 2001: stellv. Vorsitzende des Europäischen Zusammenschlusses Junger Sozialisten



• ab 2001: Mitglied im Parteirat der Linksdemokraten, zuständig für Außenpolitik



• 2008 – 2014: Abgeordnete für die Demokratische Partei in der italienischen Abgeordnetenkammer



• Februar – Oktober 2014: Außenministerin Italiens



• seit November 2014: Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission



In Osteuropa und auch in Teilen Deutschlands wächst die Skepsis gegenüber der EU. Welche Botschaft haben Sie an Menschen, die nicht daran glauben, dass Europa ihre Probleme lösen kann?

Wir leben in einer Welt der globalen Bedrohungen. Wenn wir unsere Interessen schützen und voranbringen wollen, die Globalisierung so gut wie möglich nutzen wollen und uns mit dem Ungleichgewicht, das sie geschaffen hat, befassen möchten, können wir das nur zusammen als Union tun. Außerdem ist die EU das, was wir aus ihr machen. Die EU ist kein Gebäude in Brüssel – sie ist eine Gemeinschaft, die durch Regierungen und Parlamente, nationale und lokale Einrichtungen sowie Bürger entsteht. Wir sollten nicht auf die hören, die uns sagen, dass die EU niemals funktionieren wird. Die sagen, die EU wäre zu langsam, zu groß oder zu bürokratisch. Die EU gelingt, wenn wir zum Gelingen beitragen – mit unserem Engagement in Brüssel und in nationalen Hauptstädten, aber auch mit unserer Stimme bei Wahlen und unserer aktiven Teilhabe als Bürger.

Europa steht für Werte wie Zusammenhalt und Dialog. Welche Chancen sehen Sie, dass diese Werte in Zeiten von wachsenden Debatten aufrechterhalten werden können?

Dialog, Respekt und Kooperation sind Werte, die zur Gründung der EU geführt haben. Unsere Union wurde aber auch aus nationalen Interessen heraus gegründet: An einem bestimmten Punkt in der Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg, begann Europa zu realisieren, dass es günstiger ist, Handel miteinander zu treiben, als Krieg zu führen. Dialog und Kooperation sind unsere Werte und liegen in unserem Interesse – ich sehe darin keinen Wiederspruch.

Aus dem Englischen von Luise Kotulla.

