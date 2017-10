Bürgerinitiative Irxleben verzichtet vorerst auf Sicherheitsdienst

"Ich bin ganz optimistisch, dass die beschlossenen Maßnahmen auch Wirkung zeigen und dass wir so die Einbrüche in Irxleben reduzieren können." Als nach einer guten Stunde an diesem herbstlichen Freitagabend die Bürgerversammlung vorm Rathaus in Irxleben zu Ende geht, ist Paul Hünecke zufrieden. Hünecke ist Sprecher der Bürgerinitiative, die mit einer Idee Ende September Innenpolitiker und die Polizei auf sich aufmerksam machte. Sie plante, einen Verein zu gründen, der einen privaten Sicherheitsdienst bezahlt, der in Irxleben auf Streife gehen und so Einbrüche verhindern sollte.

Irxleben ist kein Verbrechensschwerpunkt

Polizei-Präsident Schomaker wirbt für mehr Präventionsarbeit in der Region. Bildrechte: MDR/Mario Köhne In Irxleben hat sich die Zahl der Einbrüche und Einbruchsversuche seit 2015 bis heute mehr als verdoppelt. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 waren es vier, im Vergleichszeitraum des Jahres 2016 sieben und 2017 bis Oktober zehn Einbrüche und Einbruchsversuche. Irxleben ist in den Augen der Polizei kein Verbrechensschwerpunkt. Und doch erfüllt der Börde-Ort das eine oder andere Merkmal, das ihn für Diebe interessant macht: Viele Bewohner arbeiten tagsüber außerhalb und die Autobahnen 2 und 14 in der Nähe bieten gute Möglichkeiten, nach der Tat schnell zu fliehen.

Fünf unterschiedliche Schritte sollen nun helfen, Irxleben sicherer zu machen. Zumindest gefühlt. Ein erster wurde bereits umgesetzt: Polizisten aus dem nahen Autobahn-Polizeirevier sind nun auch auf Streifenfahrten in Irxleben unterwegs. Außerdem sind auch Kräfte der Landesbereitschaftspolizei auf der Straße, oft in zivil. Die zuständige Gemeinde Hohe Börde hat zugesagt, dass künftig immer wieder Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei gemeinsam im Ort nach dem Rechten sehen wollen. Und die Polizei hat mehr Präventionsarbeit in der Region angekündigt.

Fünf Maßnahmen für eine größere Sicherheit

Hünecke: "Wir schauen uns an, wie es sich mit diesen Maßnahmen entwickelt." Bildrechte: MDR/Mario Köhne "Wir schauen uns nun an, wie es sich mit diesen Maßnahmen entwickelt. Vorerst wird es keinen privaten Sicherheitsdienst geben", sagt der Sprecher der Bürgerinitiative Hünecke und spielt damit auf den fünften und letzten Punkt des Plans an: Polizei und Bürgerinitiative wollen sich in den kommenden Monaten regelmäßig treffen und die Entwicklung im Blick behalten. Die Idee eines privaten Sicherheitsdienstes ist nämlich trotz der angekündigten Änderungen nicht endgültig vom Tisch. Solang sich die Situation in Irxleben bessert, liegen die Pläne erstmal in der Schublade.

Auch Magdeburgs Polizeipräsident Andreas Schomaker war in Irxleben dabei. Angesprochen auf mögliche Nachahmer sagt Schomaker: "Wenn das jetzt Vorbild für andere Gemeinden sein sollte, dann werden wir uns auch dort der Probleme annehmen."

Wie effektiv der Fünf-Punkte-Plan für Irxleben am Ende in Wirklichkeit ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Denn die meisten Einbrüche registriert die Polizei in den ersten drei Monaten eines Jahres.

