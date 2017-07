Ein Gedenkstein auf einem kleinen Stückchen Wiesengrund der Gemeinde - errichtet erst im Jahr 2011 - das ist alles, was äußerlich an das schlimmste Zugunglück in der Geschichte der DDR erinnert. In den Gedanken vieler Menschen ist dieser 6. Juli aber auch nach 50 Jahren noch lebendig.

In Langenweddingen erinnert nur ein Gedenkstein an das schwere Zugunglück. Bildrechte: dpa Die Katastrophe ereignet sich gegen 8 Uhr morgens am Bahnübergang Langenweddingen. Dort stoßen ein Minol-Tankfahrzeug und ein Doppelstock-Personenzug zusammen. 15.000 Liter Leichtbenzin explodieren, 77 Menschen verbrennen sofort.



Hans-Georg Gerlach erinnert sich an diesen sehr heißen Sommertag. Er werkelt in seiner Kfz-Werkstatt. Die liegt direkt an der Fernverkehrsstraße 81, die von Magdeburg in den Harz führt und in Langenweddingen die Bahnstrecke kreuzt. Plötzlich stoppt ein Auto, jemand ruft ihm aufgeregt zu: Es ist etwas passiert, da am Bahnübergang! Gerlach erinnert sich, eine riesige Rauchwolke über den Bäumen von Langenweddingen gesehen zu haben. "Das war so, als ob eine Bombe gefallen war. Ein Riesenpilz - dunkel, schwarz. Dann haben wir die Feuerwehr alarmiert, weil wir im Hause den Notruf, beziehungsweise die Sirenenlösung hatten."

Rettung unter erschwerten Bedingungen

Es beginnt einer der größten Rettungseinsätze in der DDR. Auch der junge Feuerwehrmann braust mit seinem Motorrad in Richtung Bahnübergang, die Kameraden folgen im Feuerwehrauto. Was sie dort sehen, beschreibt der damals 19-Jährige so:

Bildrechte: MDR/Elke Ahrendt Ein riesen Flammenmeer. Ja, da liefen viele brennende Menschen rum. Und dann wurde aufgebaut, um zu löschen. Ich bin mit meinen Motorrad nach Magdeburg gefahren, nach Sudenburg, wo die Berufsfeuerwehr war, und habe denen Bescheid gesagt. 1967 waren wir mit Telefonen nicht so bestückt. Aber, es gingen ja keine Leitungen mehr. Hans-Georg Gerlach