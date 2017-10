Ein fast 100 Jahre alter Klapp-Ski, der Olympiarodel von Rennrodlerin Susi Erdmann oder die letzten Meisterschaftsmedaillen der DDR – das alles sind Raritäten des Friedrichsbrunner Skimuseums. Das Museum wurde vor 20 Jahren, am 2. Oktober 1997, in den Räumen der ältesten Pension in Friedrichsbrunn eröffnet. Es ist ein Jubiläum, das nicht gefeiert wird.

Seiner Sammelleidenschaft ist das Bestehen des Museums zu verdanken: Gerald Fritsch. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

"Ich bin immer für verrückt erklärt worden, wenn ich im Hochsommer bei Grobmüllabfuhr mit meinen eingesammelten Ski umhergezogen bin. Meine Freunde, die ich in der Umgebung und auch im Erzgebirge oder später in Braunschweig hatte, wussten: Da ist ein Verrückter im Harz, der sammelt Ski“, erinnert sich Gerald Fritsch.



In all den Jahren sind zahlreiche Raritäten zusammengekommen, zum Beispiel der schon erwähnte Klapp-Ski. Der stammt aus den 1920er Jahren und gehörte einst einem Soldaten der Gebirgsjäger in Goslar. In der Mitte des Skis ist ein Scharnier angebracht. Beim Überwinden schneeloser Geländeabschnitte wurde der Ski einfach zusammengeklappt und in den Rucksack gesteckt.