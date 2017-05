Landesfinale "Jugend debattiert" Reden, bis die Glocke klingelt

Mehr als 3000 Schüler aus Sachsen-Anhalt haben insgesamt bei "Jugend debattiert" mitgemacht. In Regionalwettbewerben mussten sie sich beweisen. Die, die überzeugen konnten, durften nun am Montag beim Landesfinale in Magdeburg gegeneinander antreten. Es ging um viel: Die vier besten Jugendlichen qualifizierten sich fürs Bundesfinale am 17. Juni.

von Wiebke Schindler, MDR SACHSEN-ANHALT