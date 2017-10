JVA Burg Sprachkurse für Häftlinge und Vollzugsbeamte

Mitarbeiter in Sachsen-Anhalts Gefängnissen stehen vor Herausforderungen. 40 Prozent der Gefangenen in Untersuchungshaft sind Ausländer. Bei den Insassen im Strafvollzug liegt der Ausländeranteil bei 14,3 Prozent . Nicht alle von ihnen können sich auf Deutsch verständigen. Kleinigkeiten wie die Zutaten des Gefängnisessens oder die Zeit des Freigangs können durch Sprachbarrieren zu Problemen werden, sagt die Leiterin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg, Ulrike Hagemann, MDR SACHSEN-ANHALT. "Es gibt Gefangene, die wirklich gar kein Wort Deutsch sprechen." Im Alltag würden dann andere Häftlinge beim Dolmetschen helfen.

Um eine Isolation der Gefangenen zu vermeiden, wird an der JVA Burg versucht, die Häftlinge so unterzubringen, dass sie Menschen aus ihrem Kulturkreis um sich haben. Eine zweite Maßnahme gegen die Isolation sei, Gefangene zu bewegen, Deutschkurse zu belegen, berichtet Hagemann. Dabei gibt es jedoch ein weiteres Problem: Einige ausländische Gefangene seien Analphabeten. In den Deutschkursen werde die Sprache aber sowohl mündlich als auch schriftlich unterrichtet. Auch für das Personal der JVA gibt es Sprachkurse. "Im Land wird eine Fortbildung 'Englisch für Vollzugsbedienstete' angeboten, wo die Bediensteten Gelegenheit haben, auch Fachbegriffe zu lernen", sagt Hagemann. Schulenglischkenntnisse reichten im Alltag aber aus, da die meisten Gefangenen auch nicht mehr Englisch sprächen.

Außerdem habe sie den Eindruck, dass manche Gefangene nicht wüssten, was sie in einem deutschen Gefängnis erwarte. "Vielleicht haben sie Hafterfahrung aus anderen Ländern, in denen eben ganz andere Bedingungen herrschen. Aus diesem Grunde haben sie Angst, wenn sie in ein deutsches Gefängnis kommen", sagt Hagemann.