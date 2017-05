Zoo Magdeburg Nachwuchs bei den "Flinken Kängurus"

Bei den "Flinken Kängurus" im Magdeburger Zoo gibt es Nachwuchs. Das hat der Zoo am Dienstag mitgeteilt. Das Neugeborene ist demnach wohl schon mehrere Wochen alt. Erst jetzt hat es erstmals den Kopf aus dem Beutel seiner Mutter gesteckt. In einer Mitteilung des Zoos heißt es, der Nachwuchs komme bei "Flinken Kängurus" nach einer Tragzeit von etwa 30 Tagen zur Welt – mit einem Gewicht von weniger als einem Gramm, gehörlos, nackt und blind.

Das Känguru krabbele dann selbstständig in den Beutel, sauge sich an einer Zitze fest und verbringe dort die nächsten Monate. Wie der Zoo weiter mitteilte, geschieht das in der Regel, ohne dass ein Tierpfleger es bemerkt. Jetzt, da das Känguru aus dem Beutel blicke, lerne es neugierig seine Umwelt kennen. Der Körper des Neugeborenen ist demnach bereits vollständig behaart.