Rund 300 Kanuten von 20 Vereinen haben am Wochenende auf der Kalten Bode in Königshütte um Urkunden und Pokale gekämpft.

Auf einer Wildwasserstrecke von 400 Metern mussten die Teilnehmer 21 Tore passieren. Am Start waren vor allem Sportler aus Schüler- und Jugendklassen. Auch Mitglieder der Nationalmannschaft traten an. Lisa Fritzsche, Goldmedaillengewinnerin der U23-WM aus dem vergangenen Jahr, hat Respekt vor dem Slalom auf der Kalten Bode: "Die Strecke ist sehr anstrengend. Es gibt zwei Sprintpassagen, überall sind Steine. Und es ist sehr flach, sodass man seine eigene Welle die ganze Zeit hinter sich herzieht.“

Auf der 400 Meter langen Strecke wurden 21 Tore platziert. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Der Wettkampf auf der Wildwasserstrecke wird traditionell vom Kanu Verein in Königshütte veranstaltet. Vorsitzender Steffan Göhler hebt die Besonderheit der Kalten Bode hervor. "Die Strecke ist relativ einmalig, da es eine Naturstrecke ist. Wir haben sonst viele künstliche Strecken. Es ist also mal was anderes.“ Aus Sachsen-Anhalt paddelten allein elf Deutsche Meister des Nachwuchsbereiches aus dem Jahr 2017 um den Sieg in Königshütte. Lisa Fritzsche schafft die absolute Bestzeit.