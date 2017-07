Tierbesitzer atmen auf Vorerst keine Zwangskastration für Katzen

Ganz anders sieht das Karin Siska. Die 37-Jährige betreibt eine Tierpension und nimmt Katzen auf, deren Besitzer in den Urlaub fahren oder die ihr zugelaufen sind. Sie ist für eine Zwangskastration: "Die Vermehrungsrate bei Katzen ist in der freien Natur natürlich sehr hoch. Es gibt unkontrollierte Vermehrungen und wenn man sich vorstellt, dass eine weibliche Katze zweimal im Jahr Junge kriegt und in einem Wurf acht Welpen hat, dann ist das natürlich eine Massenexplosion." Dennoch betont sie, dass im Tierschutzgesetz stehe, dass Tiere eine Recht auf körperliche Unversehrtheit hätten: "Ohne medizinischen Grund darf keine Operation am Tier durchgeführt werden. Das spricht eigentlich gegen eine Zwangskastration."

Marco König, Tierschutzbeauftragter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, betont: "Das Land plant keine Anweisung einer sogenannten Zwangskastration von Katzen. Was geplant ist, ist eine Übertragung der Zuständigkeit." Diese will das Land Sachsen-Anhalt an die Landkreise übertragen. Die Kreise könnten dann in Zukunft entscheiden, ob Katzen zwangskastriert werden. Vorerst können Katzenbesitzer aber aufamten. Aktuell ist kein Landkreis bekannt, der eine Zwangskastration tatsächlich einführen möchte. Nur in Bad Dürrenberg werden Katzen seit Jahren zwangskastriert.