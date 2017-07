Schierke im Harz Kein Fördergeld mehr für Feuerstein-Arena

Wernigerode bekommt vom Land kein Geld mehr für die Feuerstein-Arena im Ortsteil Schierke. Das sagte Landesentwicklungsminister Thomas Webel MDR SACHSEN-ANHALT. Das Problem ist demnach ein neuer Antrag auf Fördermittel vom Land. Vor Jahren war vereinbart worden, dass insgesamt 10 Millionen Euro in den Harzort fließen sollen – unter anderem in den Abriss des ehemaligen Hotels "Heinrich Heine", in die Sanierung einer Kita und in die neue Veranstaltungsarena.



Für 2017 hatte Wernigerode aber weitere 1,4 Millionen Euro für die Entwicklung von Schierke beantragt, darunter 420.000 Euro für die Feuerstein-Arena. Doch das jetzt beantragte Geld für die Arena ist laut Webel nicht mehr drin.



Die Stadt Wernigerode müsse nun die in diesem Jahr zusätzlich beantragten Fördermittel durch anderes Geld ersetzen. Dazu könne sie zum Beispiel anderswo Geld einsparen. Nach Aussage von Webel will die Landesregierung, dass das ganze Land von Fördermitteln profitiert und nicht nur eine einzelne Kommune.