Nach einer abschließenden Untersuchung der Zollbrücke in Magdeburg auf Sprengstoff gibt es Entwarnung. Nach Angaben des Technischen Polizeiamtes haben die Experten auch in einem dritten Hohlraum nichts Gefährliches gefunden. Die geplanten nächtlichen Sperrungen der Elbebrücke wurden daher wieder abgesagt. Ursprünglich sollte die Brücke in der Nacht vom 16. zum 17. Mai und vom 31. Mai auf den 1. Juni voll gesperrt werden.