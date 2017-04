Erfolgreicher Bürgerprotest Pferdesteuer in Sülzetal endgültig vom Tisch

Die Pferdesteuer in der Gemeinde Sülzetal im Kreis Börde ist endgültig vom Tisch. Das sagte Bürgermeister Jörg Methner MDR SACHSEN-ANHALT. Das Thema werde am Donnerstagabend von der Tagesordnung des Hauptausschusses genommen. Damit komme die geplante Pferdesteuer auch nicht auf die Tagesordnung des Gemeinderates. Dieser trifft sich nach Ostern. Die Mehrheit der Ratsmitglieder wolle die Steuer nicht, so Methner. Außerdem hatte es am Dienstag großen Protest von Pferdebesitzern gegeben.