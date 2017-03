Die CDU in Sachsen-Anhalt erhöht den Druck auf den Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen. Hintergrund ist die geplante Abstimmung am Freitag im Bundesrat über die Maghreb-Staaten. Es geht darum, Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Flüchtlinge aus diesen Ländern hätten dann keinen Anspruch auf Asyl und würden abgeschoben.

In Sachsen-Anhalt haben die Koalitionspartner in dieser Frage verschiedene Meinungen. Während CDU und SPD dafür sind, lehnen die Grünen die Einstufung strikt ab. In diesem Fall müsste sich Sachsen-Anhalt am Freitag bei der Abstimmung in Berlin laut Koalitionsvertrag enthalten. CDU-Generalsekretär Sven Schulze hat nun angekündigt, im Zweifelsfall anders abzustimmen, als es der Koalitionsvertrag vorgibt. SPD-Landeschef Burkhard Lischka sagte dem MDR, sollte die CDU dagegen verstoßen, sei Feierabend mit der Koalition. Die Fraktionschefin der Grünen, Cornelia Lüddemann, zeigte sich dagegen zuversichtlich. Sie gehe weiter von einer Enthaltung aus.