Zwei Hunde haben einen kleinen Jungen in der Börde-Ortschaft Wellen angefallen und schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. De nicht angeleinten Tiere liefen den Angaben zufolge am Samstagabend unvermittelt auf den Neunjährigen zu und bissen ihn in den Kopf und den Rücken. Der Junge musste im Krankenhaus operiert werden.