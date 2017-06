Im Theater Magdeburg hat am Donnerstag Bizets Oper "Carmen" Premiere gefeiert. Das Besondere: Die sechs- bis zwölfjährigen Zuschauer wurden mit in die Inszenierung eingebunden – und machten aus der weltberühmten Oper eine Kinderoper. Seit Januar war Theatermusikpädagoge Matthias Brandt in Schulen unterwegs, um das in Workshops vorzubereiten. Brandt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, "Carmen" behandle Themen wie Eifersucht, Streit, Liebe und Wut. "Das sind Themen, die Kinder auch auf dem Schulhof erleben."