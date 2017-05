Schlechte Schwingungen Glockenschlag lässt Kirchturm schwanken

Normalerweise läutet eine kleine Glocke im Kirchturm in Mehringen immer am späten Nachmittag den Feierabend ein. Momentan hören die Mehringer um 18:00 Uhr: nichts. Die Glocke wurde abgeschaltet, nachdem aufgefallen ist, dass wenn sie läutet, die ganze die Kirchturmspitze ins Schwanken kommt. Nächste Woche soll ein Glockenfachmann kommen. Er könnte das Rätsel lösen. Das Phänomen war vor Jahren schon einmal aufgetreten.

Und tatsächlich fand man heraus, dass wenn die kleinere Feierabendglockel läutet, schwankt das geschmiedete Turmkreuz deutlich sichtbar in die gleichen Richtung, in welche die Glocke pendelt. Läuten allerdings die Gottesdienstglocke oder die Stundenglocke, so ragt die Turmspitze steif und starr in den Himmel. Trotzdem: Aus Sorge um den Kirchturm hat Ortsbürgermeister Schneidewind die Feierabendglocke abgeschaltet. "Um Schäden am Bauwerk zu vermeiden, haben wir beschlossen, diese Glocke nicht mehr zu läuten."