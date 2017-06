Nach Gewalt in Magdeburg "Der Hassel ist kein Brennpunkt!"

Normalerweise verbringe ich meine Wochenenden in Magdeburg, meistens am Hasselbachplatz. Ich wohne hier, habe Freunde hier – wir treffen uns hier abends oft in einer Bar. Ich kenne die Probleme, die die Kneipenmeile hat. Oft ist es laut, die Straßen sehen nach den Wochenenden verdreckt aus. Kleinere Ausschreitungen habe ich auch schon mitbekommen – mehrfach in den vergangenen Jahren.

Am vergangenen Wochenende war ich nicht in Magdeburg. Als ich am Samstagmorgen aufwache, sehe ich ungewöhnlich viele Nachrichten auf meinem Telefon. Pushmitteilungen, Privatnachrichten, Tweets – Magdeburg ist wieder in den bundesweiten Medien. Ich lese zahlreiche Kommentare bei Facebook und schaue mir Videos an. In einem Video der Kollegen von MDR AKTUELL kommt ein Anwohner zu Wort und sagt zu den Ausschreitungen, das sei hier jedes Wochenende so. Die WELT schreibt bei Facebook, es gebe seit Wochen Probleme mit Gewalttätern. Ich lese von "Zuspitzung" und "Straßenschlachten". Alles liest sich, als sei der Hasselbachplatz zu einer Art No-Go-Area geworden.

Dramatisierung hilft nicht

Marc Biskup lebt gerne am Hasselbachplatz. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Das wird der Situation meines Erachtens nicht gerecht. Eine Eskalation in dieser Größenordnung ist keineswegs ein regelmäßiges Phänomen am Hasselbachplatz. Sie war eine Ausnahme-Erscheinung, wie sie hier höchstens noch in Silvesternächten passiert. Die Sorgen der direkten Anwohner und Kneipen-Betreiber halte ich deswegen nicht für ungerechtfertigt – sie haben am meisten mit der Situation zu kämpfen. Doch die Dramatisierung in Medienberichten und in Sozialen Netzwerken schürt Ängste und Vorurteile auch gegenüber denen, die ich friedlich am Hassel sitzen sehe – und das sind die meisten. Sie werden plötzlich als potentielle Gewalttäter beäugt.



Dabei handelt es sich gerade tagsüber oft um Migranten. Die meisten sehe ich ihren Telefonen im Internet surfen, denn hier gibt es zwei kostenlose W-LAN-Hotspots.

Man muss aufpassen, dass Eskalationen wie am vergangenen Wochenende die Wahrnehmung eines Stadtviertels und der Menschen, die sich in ihm bewegen, nicht verzerren. Sie sind nicht zwangsläufig als logische Konsequenz wochenlanger Lärmbeschwerden und Sachbeschädigung anzusehen. Denn diese gibt es nicht erst seit diesem Jahr. Der Hassel ist seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt, an dem es laut und manchmal auch gewalttätig wurde. Deswegen ist er meines Erachtens kein Brennpunkt, den es zu meiden gilt. Er ist ein Ort, an dem ich mich nach wie vor gerne aufhalte.

Nicht jeder, der hier sitzt oder sich hier trifft, tut dies mit dem Ziel von Gewalt und Zerstörung.

