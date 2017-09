Naser Altalab geht mit einer freudigen Botschaft nach Hause. Der junge Mann darf bei einem Magdeburger Pflegedienst demnächst zum Probearbeiten vorbeischauen. Eine Woche lang. Für den syrischen Flüchtling ist das ein erster Schritt in den deutschen Arbeitsmarkt – der Kontaktbörse in Magdeburg sei Dank. Dort sind am Dienstag 300 Flüchtlinge auf 30 Unternehmen der Region getroffen. Das Ziel der Ausrichter: Das besser zu machen, was im Arbeitsmarkt aktuell schiefläuft.

Denn klar ist auch, dass Beispiele wie das von Naser Altalab in Sachsen-Anhalt noch immer eine Seltenheit sind. Aktuell haben hierzulande nur zehn Prozent der Flüchtlinge einen Job. Das weiß auch Omar Al-Udayni. Er betreut in Magdeburg 400 anerkannte Flüchtlinge – und hat festgestellt, dass die Integration in den Arbeitsmarkt gerade bei den älteren von ihnen oft schleppend vorangeht.

Magdeburg: Flüchtlinge in Ausbildung Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, laufen über sie aktuell 66 Ausbildungsverträge mit Flüchtlingen. Hinzu kommen etwa 50 Ausbildungsverhältnisse mit Flüchtlingen, die über die Handwerkskammer (HWK) in Magdeburg abgewickelt wurden. Die Arbeitsagentur betreut in Magdeburg rund 4.000 anerkannte Flüchtlinge, von denen zusammengerechnet knapp über 100 in Auszubildendenverhältnissen sind.

Omar Al-Udayni weiß, dass die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt Zeit braucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Wir haben auch welche dabei, die noch nie eine Schule besucht haben. Da müssen wir wirklich bei null anfangen, Alphabetisierungskurse anbieten", sagt Al-Udayni. Das brauche lange Zeit. Nach seiner Meinung wird es, sollte sich daran nichts ändern, noch rund fünf Jahre dauern, bis man sagen könne: "Okay, wir haben den ersten Schritt erreicht in der Integration."



Naser Altalab hofft, dass es bei ihm schneller gehen wird. In seiner Heimat hat der heute 19-Jährige als Koch gearbeitet. Zur Kontaktbörse ist er gekommen, um sich über Ausbildungsplätze in Magdeburg und Umgebung zu informieren. Das Angebot, in die Arbeit des Pflegedienstes zu schnuppern, nimmt er deshalb gern an. Schließlich müssen in dem Job täglich rund 300 Mittagessen gekocht werden. Naser Altalab sagt, er könne sich das vorstellen. "Ich weiß nicht warum, aber das habe ich gut für mich gefunden, für die alten Leute zu kochen." Für ihn ist es ein erster Schritt auf dem langen Weg in den deutschen Arbeitsmarkt.