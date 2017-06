Das Unwetter vor einer Woche hatte den Magdeburger Zoo hart getroffen – und die dadurch entstandenen Schäden kommen den Zoo teuer zu stehen. Chef Kai Perret sagte, allein in der ersten Ferienwoche gebe es Einnahmeausfälle von mehr als 100.000 Euro. Denn der Zoo ist seit dem Unwetter geschlossen . Hinzu kämen Schäden an Gehegen und Gebäuden. Ein Gutachter ermittle derzeit das genaue Ausmaß.

Nach intensiven Aufräumarbeiten soll der Zoo am Sonnabend wieder öffnen. Schneeleoparden und Tiger werden dann allerdings noch nicht zu sehen sein. Diesen Bereich hatte es laut Perret am schwersten getroffen. Im Tigergehege war eine große Eiche umgestürzt. Sie soll in der nächsten Woche mit Hilfe eines Autokrans entfernt werden. Die Reparaturarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem wird derzeit geprüft, inwieweit das Gebäude beschädigt wurde.