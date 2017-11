Die Kosten für den Citytunnel in Magdeburg steigen immer weiter. Die Stadt geht mittlerweile von Gesamtausgaben von rund 140 Millionen Euro für den Bau aus. Das teilte sie am Donnerstagvormittag mit. Über den Eigenanteil, den die Landeshauptstadt damit leisten muss, soll demnach der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Dezember entscheiden. Dieser Anteil erhöht sich nach den neuesten Berechnungen laut Stadtverwaltung von derzeit rund 42 Millionen auf mehr als 67 Millionen Euro.