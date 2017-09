Das Krankenhaus in Genthin schließt bereits Ende September. Eigentlich sollten in der Klinik noch bis Ende des Jahres Patienten behandelt werden. Doch als die Schließung bekannt wurde, haben laut Geschäftsführer Franz Caesar zu viele Mitarbeiter gekündigt. Deswegen sei eine gesicherte Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Patienten nicht mehr zu gewährleisten. Die Konsequenz: das Aus schon am 29. September. Ab Oktober sind 43 Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt.