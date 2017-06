45 Mitarbeiter betroffen Krankenhaus Genthin schließt noch dieses Jahr

Die Schließung des Krankenhauses in Genthin sollte erst in zwei Jahren sein. Nun kommt das Aus schon für spätestens Ende diesen Jahres. Die Johanniter als Betreiber versuchen, die Mitarbeiter an anderen Standorten unterzubringen.