Kulturhaus in Harbke Ein Prachtbau im Grenzgebiet

Wer in den kleinen Ort Harbke im Landkreis Börde fährt, dem fällt das markante Gebäude sofort ins Auge. Vor allem die hohen Säulen vor dem Haupteingang und entlang der Terrasse sind eher untypisch in diesem Landstrich. Und an Gebäuden aus der Zeit der DDR sucht man diese Säulen vergebens. Und doch entstand der große Komplex Anfang der 1950er-Jahre. Bis zur Wende war es das "Kulturhaus der Werktätigen" in Harbke.

Martin Beer, letzte Leiter des Kulturhauses Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Martin Beer war von 1986 an der letzte Leiter der Kulturstätte: "Das Kulturhaus ist einmalig von der Größe her. Es war von morgens bis abends besucht. Es waren immer Gäste im Hause, auch weil die Bibliothek und die Sauna rund um die Uhr liefen."



Bei den beiden großen Arbeitgebern im Ort – Tagebau und Kraftwerk – arbeiten die Menschen im Vier-Schicht-System. Dadurch gibt es immer Menschen in Harbke, die das Kulturhaus nutzen. Besonders beliebt sind Feiern, ob privat, mit dem Kollektiv, dem Betrieb oder der Partei. Dafür gibt es in dem Gebäude neben einem Clubraum einen großen Veranstaltungssaal, der heute noch so aussieht, wie zu DDR-Zeiten. Und für das Feierabendbier gibt es eine HO-Gaststätte.