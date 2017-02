Die Ausmaße sind riesig: Die Glaswand ist 20 Meter breit, drei Meter hoch und wiegt mehrere Tonnen. Das Mosaik mit dem Namen "Revolution: Frieden unserem Erdenrund" stand bis 1989 in der Stasi-Zentrale in Berlin. Jahrelang war es verschollen. Nun ist das Kunstwerk in den USA wieder aufgetaucht.

Schatz aus der Normannenstraße

Ein Kunsthändler hat die 15 Elemente der Glaswand gesammelt und bietet sie nun zum Verkauf an. 20 Millionen US-Dollar soll das DDR-Kunstwerk bringen, das Anfang der 1980er Jahre der Magdeburger Glaskünstler Richard Wilhelm in einem Gebäude der Berliner Normannenstraße aufgebaut hatte. Wilhelm selber hat damals 250.000 Ostmark bekommen. Abzüglich Material, Löhnen für Mitarbeiter und Steuern seien ihm am Ende 25.000 Mark geblieben, erinnert sich Wilhelm im Gespräch mit dem MDR.

Der Magdeburger Glaskünstler Richard Wilhelm Bildrechte: MDR/Mario Köhne Vergessen hat Wilhelm seine damalige Arbeit in all den Jahren nicht. Auch wenn er damals beim Aufbau kein Foto machen durfte. Das wurde ihm von einem Stasi-Mitarbeiter verboten. Erst Jahre später schaffte es Wilhelm, damaligen Minister für Staatssicherheit Erich Mielke, um ein Foto zu bitten. Und dieses Foto hat Wilhelm heute noch, auch wenn es schon ein Elbe-Hochwasser überstanden und Wasserflecken auf der Rückseite hat.

Ein Stück der DDR-Kultur

"Proletarier aller Länder vereinigt Euch!" steht in großen Buchstaben über den bunten Glasbildern. In der Mitte ist ein großes Lenin-Abbild zu sehen, eingerahmt von Friedenstauben. In einem roten Stern sind zwei Soldatenköpfe erkennbar. Umspannt werden alle Motive von einem Regenbogen und einer blau-weiß-roten Fahne – den Farben der Französischen Revolution. Damals durfte der Künstler keine Bilder von seinem Kunstwerk machen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Typische DDR-Motive also – und die machen die Arbeit in den Augen des Kunsthändlers so besonders und teuer. Hinzu kommt die Geschichte: DDR, Stasi, verschollen, unerwartet wiederentdeckt. All das soll am Ende 20 Millionen Dollar einbringen. Es gebe auch bereits Interessenten, verriet der Kunsthändler in einem Zeitungsinterview.

Künstler Richard Wilhelm wüsste jedenfalls schon einen guten Platz für das Riesenwerk: Ein deutsches Museum, das DDR-Kunst einbettet. Anbieten würde sich in seinen Augen der alte Standort: die Stasi-Zentrale in Berlin. Denn dort herrschten gute Lichtverhältnisse für seine Glaswand. "Proletarier aller Länder vereinigt Euch!" steht in großen Buchstaben über den bunten Glasbildern. Bildrechte: BstU