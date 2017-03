Rappbodetalsperre Längste Hänge-Seilbrücke im Harz fast fertig

Die neue Harz-Attraktion ist fast fertig. Direkt neben der Rappbodetalsperre ist die wohl längste Fußgängerhängeseilbrücke der Welt schon zu sehen. Der Brückenschlag ist geschafft. Die Brücke sieht bereits wie eine Brücke aus. Lediglich die Geländer und Sicherheitsnetze fehlen noch. Außerdem wird noch eine Plattform aufgebaut, von der später Wagemutige an einem Seil von der Brücke 75 Meter in die Tiefe springen können. Ob es sich tatsächlich um die längste Hängebrücke der Welt handelt, ist noch unklar. Die genaue Länge wollen die Erbauer bisher nicht verraten. Die bisher längste Hängebrücke der Welt befindet sich derzeit im russischen Sotschi mit einer Länge von 439 Metern. Die neue Brücke im Harz muss also mindestens 440 Meter lang sein.