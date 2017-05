Neue Attraktion im Harz Längste Seilhängebrücke der Welt wird eröffnet

Die Seilhängebrücke verläuft in rund 100 Metern Höhe parallel zur 415 Meter langen Krone der Rappbodetalsperre und ist damit in Sachen Rekord in guter Gesellschaft. Die 106 Meter hohe Staumauer ist die höchste in Deutschland. Besonders Mutige können in der Mitte der Bücke einen Pendelsprung, einen sogenannten Swing, wagen. Dabei springt man an einer 65 Meter lagen Seilschaukel in die Tiefe.