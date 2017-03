Gesundheitsgefährdung LKA-Gebäude in Magdeburg ist schadstoffbelastet

Das Gebäude des Landeskriminalamtes in Magdeburg muss grundlegend saniert werden. Dort sind künstliche Mineralfasern entdeckt worden, die zu Entzündungen der Atemwege und der Schleimhäute führen können. Das teilte der zuständige Finanzministeriums-Sprecher Wolfgang Borchert MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach wurden die künstlichen Mineralfaserplatten in der Deckenkonstruktion des Gebäudes verbaut. Sie seien damals noch zulässig gewesen. Die Fasern sind laut Borchert mit sogenannten Staubdruckproben nachgewiesen worden. Die Fasern wurden entdeckt, weil vor einigen Tagen neue Datenleitungen eingebaut werden sollten und dafür die Decken geöffnet wurden.

Das Gebäude soll nun zunächst grundlegend gereinigt werden. Später folgt dann die Sanierung. In dieser Zeit müssen die Mitarbeiter woanders untergebracht werden. Und das wird aufwendig, denn in dem LKA-Gebäude sind viele Labore und spezielle technische Geräte untergebracht, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen.

Raumprobleme haben in Magdeburg nicht nur die Mitarbeiter des Landeskriminalamtes: Die Deutsche Polizeigewerkschaft in Sachsen-Anhalt hatte zuletzt angeprangert, dass es im Polizeigebäude in der Sternstraße von der Decke tropft. Zuvor waren im August 2016 rund 200 Beamte von der Sternstraße in ein Ausweichquartier nach Sudenburg gezogen, damit die Räume in der Sternstraße saniert werden können. Kurz darauf zogen die Beamten wieder zurück in die Sternstraße, weil ein Gutachten im Ausweichquartier gesundheitsgefährdende Stoffe belegt hatte.