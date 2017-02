Landtag Sachsen-Anhalt Debatte um Unterrichtsausfall

An Sachsen-Anhalts Schulen fehlen Lehrer, Unterrichtsstunden fallen aus. Wie dieses Problem gelöst werden soll, will CDU-Bildungsminister Marco Tullner am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag sagen. Er plant, jährlich etwa 400 bis 600 neue Lehrer einzustellen. Der SPD reicht das nicht aus. Und auch bei der Finanzierung gibt es noch offene Fragen.

von Alexander Budweg