Burg Leiche im Wald entdeckt

In einem Waldgebiet in der Nähe von Burg sind am Mittwoch Leichenteile gefunden worden. Nach Informationen der Polizei entdeckte eine Forstarbeiterin die menschlichen Überreste im Ortsteil Detershagen im Külzauer Forst. Identität und Herkunft der Leiche seien bislang unklar, so die Polizei.