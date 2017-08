An der Holtemme bei Derenburg im Harz ist am Samstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Tote sei bei Aufräumarbeiten im Hochwassergebiet entdeckt worden, hieß es am Sonntag von der Polizei in Halberstadt. Ob es sich dabei um die seit dem 25. Juli vermisste Seniorin aus Wernigerode handelt, ist unklar. Eine eindeutige Identifizierung der Leiche sei noch nicht möglich gewesen.