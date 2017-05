Konzept zur Kinderbetreuung Linke will kostenfreie Kitas

Die Linke in Sachsen-Anhalt will die Finanzierung der Kindertagesstätten auf eine neue Grundlage stellen. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, den die Fraktion am Mittwoch in Magdeburg vorgestellt hat. Danach sollen die Beiträge für Eltern bis 2022 schrittweise abgeschafft werden. Die Eltern sollen nur das Essen selbst zahlen, von den Bereitstellungskosten werden sie laut Konzept entlastet.