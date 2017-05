Schadstoffe im LKA-Magdeburg Neues Gutachten nach Krankheitsfall

Die Schadstoffe im Landeskriminalamt in Magdeburg haben eine Mitarbeiterin offenbar krank gemacht. Die Mitarbeiterin habe sich in der vergangenen Woche gemeldet, sagte der Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Olaf März, MDR SACHSEN-ANHALT. Die Frau habe über Atemwegsbeschwerden geklagt – ein Facharzt habe schließlich in ihrer Lunge Mineralfasern entdeckt: "Wir gehen davon aus, dass es sich um die Fasern handelt, die im LKA gefunden wurden."