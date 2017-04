Wernigerode Lkw verliert Getränkeladung

Ein Lkw hat am Morgen auf der Ilsenburger Straße in Wernigerode dreiviertel seiner Getränkeladung verloren. Eine 28-jährige Fußgängerin, die mit einem Kinderwagen auf dem Fußweg unterwegs war, konnte dabei nur knapp den herabfallenden Getränken ausweichen. Die junge Frau und das Baby blieben unverletzt.

Nach Angaben der Polizei öffnete sich gegen 9.20 Uhr in einer Linkskurve in Richtung Innenstadt unerwartet die seitliche Ladeklappe des Lkw. Daraufhin fielen die geladenen Getränkekisten und Flaschen heraus. Bier und alkoholfreie Getränke verteilten sich auf der Fahrbahn, dem Fußweg und einem angrenzenden Firmenparkplatz. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt an der Ladeklappe dafür verantwortlich, dass diese sich plötzlich öffnen konnte.