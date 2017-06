Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper will wieder in die SPD eintreten. Wie Sachsen-Anhalts SPD-Landesvorsitzender Burkhard Lischka sagte, hat Trümper am Donnerstagabend einen Aufnahmeantrag beim zuständigen Ortsverein Magdeburg-West abgegeben. Am 22. Juni soll dort über den Antrag entschieden werden. 2015 war Trümper nach einem parteiinternen Streit der SPD aus der Partei ausgetreten.