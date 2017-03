Weil Fundort und Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten, wurde noch am Sonnabend die Kriminalpolizei hinzugezogen.

Weil Fundort und Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten, wurde noch am Sonnabend die Kriminalpolizei hinzugezogen. Bildrechte: MDR/Marko Litzenberg

Nach Fund einer Leiche in Aschersleben Polizei bittet um Zeugenhinweise

Es war kurz nach 10 Uhr, als Passanten am Sonnabend in Aschersleben eine leblose Person entdeckten. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Die Identität aber ist noch unklar – weswegen die Kriminalpolizei jetzt Zeugen sucht.